إبراهيم عيسى: تغيير وزاري مرتقب في الحكومة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك تغييرًا وزاريًا مرتقبًا ولكن لا يُعرف موعده تحديدًا، موضحًا أن هذا التغيير قد يكون عاجلًا متعجلًا وقد يكون قادمًا في وقت لاحق.

وأضاف عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن التغييرات الوزارية في مصر منذ ثورة يوليو 1952 لم يشكل الرأي العام فيها أي نوع من الشراكة أو الضغط أو عنصر عامل في التغيير الوزاري، موضحا أن التغيرات الوزارية لا تكون تعبيرا عن الرأي العام.

وتابع: "التغييرات الوزارية في مصر تتم نتيجة تفاهمات وتقارير أجهزة الدولة، وخلال مراجعتي كل التغييرات الوزارية من يوليو 52 فترة الرئيس جمال عبد الناصر إلى الآن لا أجد الرأي العام عاملًا مهمًا في التغيير الوزاري".