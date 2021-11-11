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«حملة القرود».. رسالة غامضة من موسيماني للرد على المشككين

محمود باهي
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:04 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:07 م

يبدو أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لا يزال مستاء من الانتقادات التي يتعرض لها مع الفريق رغم إنجازاته، وآخرها الفوز العريض على الزمالك 3/5 يوم الجمعة الماضي، في بطولة الدوري.

أعاد موسيماني عبر حسابه الرسمي على تويتر نشر رسالة لخبيرة تسويق في جنوب إفريقيا، تقول فيها "الأشخاص الذين ساعدتهم على طول الخط، وتثق بهم، تجدهم ينعزلون عنك، ويجلسون في غرفة أخرى وهم يتحدثون بأعلى صوت، بأنك لست مؤهلا أو جيدا بما يكفي لأداء وظيفتك.. بادل هؤلاء الأشخاص الحب، لكن لا تثق بأحد، لقد فشلت في هذا، وأدفع الثمن".

وكتب بيتسو تعليقا على هذه الرسالة ليواسي هذه الخبيرة "ابق قوية، هؤلاء الأشخاص موجودون في كل مكان في الحياة، يحاولون دائما تعتيم إنجازات الناس، كل ما عليك فعله هو إبقائهم يحملون القرد!".

وتعرض المدير الفني للأهلي لانتقادات حادة بعد خسارة الفريق لقبي الدوري وكأس السوبر المحلي، إلا أن الفوز العريض على الزمالك في القمة الأخيرة، رد له اعتباره نسبيا، ودفع إدارة النادي لإلغاء الغرامة المالية الموقعة عليه وعلى اللاعبين بعد خسارة السوبر.


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