محاكمة طبيب سوري في ألمانيا مطلع 2022 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعلنت المحكمة العليا في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الأربعاء أن من المنتظر بدء وقائع محاكمة طبيب سوري بتهمة التعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في يناير المقبل.

كان الطبيب غادر سورية في عام 2015، وعاش في ألمانيا منذ ذلك التاريخ، حيث مارس مهنته، ثم ألقي القبض عليه في حزيران/يونيو الماضي وأودع قيد الحبس الاحتياطي.

ويواجه المتهم في الحالات التي تم قبولها في القضية الرئيسية اتهامات بتعذيب أشخاص وإلحاق أضرار بدنية ونفسية خطيرة بهم في مستشفى عسكري وسجن تابعين للاستخبارات العسكرية السورية خلال عامي 2011 و2012.

وأضافت صحيفة الدعوى أن "المتهم قتل سجينا متعمدا بإعطائه حقنة بغرض إظهار قوته، وفي نفس الوقت لقمع احتجاج جزء من الشعب السوري".

كان الادعاء العام أقام دعوى في تموز/يوليو الماضي متهما الطبيب بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد وافقت المحكمة على أجزاء رئيسية من صحيفة الدعوى، لكن المحكمة لم تقبل الاتهامات في عشر وقائع لأسباب قانونية، حيث إن الاتهامات لم تكن محددة بما يكفي ولم يتم صياغتها على نحو محدد.

ويمكن للمدعي العام الألماني أن يقدم شكوى على قرار المحكمة في غضون أسبوع وستبت المحكمة الاتحادية في هذه الشكوى بعد ذلك.