إنجاز تاريخي ينتظر ميسي بعد تواجده في قائمة الأرجنتين للمونديال

سيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي، على موعد مع التاريخ حين يشارك في مونديال قطر 2022 والذي سيقام الأسبوع القادم.

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أعلن عنها المدير الفني ليونيل سكالوني اليوم الجمعة والتي تضم 26 لاعبا لمنافسات كأس العالم.

وسيصبح ليونيل ميسي، أول لاعب من قارة أمريكا الجنوبية يلعب في كأس العالم خمس مرات.

وشارك ميسي في مونديال ألمانيا 2006، ثم في مونديال جنوب أفريقيا 2010، ثم في مونديال 2014 بالبرازيل ثم مونديال روسيا 2018، وأخيرا سيكون على موعد مع التاريخ حين يشارك في المونديال القادم بقطر.