أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي على مدينة ميكولايف إلى 6 قتلى

أعلن فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة "ميكولايف" الأوكرانية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي الذي استهدف أحد المبانى السكنية في المدينة الواقعة جنوبي كييف إلى 6 قتلى.

وأفاد كيم ـ حسبما ذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة ـ بأن عمليات الإنقاذ والبحث أسفل المبنى المنهار لا تزال جارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لشدة القصف الروسي على المبنى المدمر الواقع جنوبي البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قال ، في وقت سابق اليوم عقب القصف الروسي على أحد المباني السكانية جنوبي أوكرانيا، "نحن لن نتخلى عن كفاحنا.. وسيتم محاسبة المحتلون عن كل جريمة ضد أوكرانيا والاوكرانيين".