أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إبرام صفقة بـ500 مليون دولار، لتمويل تحويل مصر إلى الطاقة النظيفة.



وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ «COP27»، مساء الجمعة، أن «تلك الصفقة تسمح لمصر بالحصول على 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحسين 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز».



وذكر أن الأمر يخفض انبعاثات مصر بالنسبة للطاقة بـ10%، مضيفًا: «في المقابل نعمل مع مصر في حجز 4 مليارات من الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، التي تحرق وتسرب، ومصر قادرة على تحقيق ما وضعته لنفسها من مساهمات محددة وطنية».



وتابع: «لم يعد هناك عذر لأحد، الجميع على علم بما يجب القيام به، آتي هنا وأنا عازم لإحداث تغيير جذري نحتاجه من أجل مواجهة الأزمة المناخية، ونؤكد أن الولايات المتحدة قائد يمكن التعويل عليه في العالم بالنسبة للمناخ، واتخذنا خطوات ضخمة لتحقيقه».



وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدينة شرم الشيخ اليوم، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة المناخ العالمية COP27، التي تستضيفها مصر هذا العام.



وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وغادر الرئيس الأمريكي مطار شرم الشيخ، بعد أن ركب السيارة المخصصة له بصحبة «بلينكن»، ثم التقى الرئيس السيسي، في بمركز تونينو لامبورجيني الدولي للمؤتمرات، حيث عقدا لقاء لمدة 20 دقيقة.