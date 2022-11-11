 إبراهيم عيسى: جولة الرئيس السيسي بالدراجات رسالة «بديعة» ضد من يقلل نجاح الدولة - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: جولة الرئيس السيسي بالدراجات رسالة «بديعة» ضد من يقلل نجاح الدولة

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 5:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 5:14 ص

قال الاعلامي ابراهيم عيسى، إن مشهد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدراجات في مدينة شرم الشيخ بصحبة من الأجانب مع المصريين بديع في رسالته ومشهد أظن عنوان مهم جدًا بأن من لديهم رغبة لتحويل شرم الشيخ لمشاعر يسخن بها بعض المصريين ضد أي نجاح للدولة المصرية.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن ما يحدث من نجاح في مؤتمر قمة المناخ كوب 27، هو نجاح في رصيد مصر، سواء من خلال الصورة والشكل والقيمة والمكانة والهيبة، مؤكدا أنه مشهد رائع في رصيد كل مواطن مصري ويخاطب كل من يريد أن يصور للمواطن المصري أن العالم يتآمر عليه لدرجة توليع مشاعر المصريين وتسخينهم.

وأردف: "مشهد سير الرئيس السيسي بالدراجات يريد إيصال رغبة للجميع تعالوا نعيش اختلافنا ومشاكلنا في الوقت الذي نحل فيه مشاكل الكوكب بروح بها سلام وحوار وقبول وتسامح واختلاف بتحمل، ويقول أن دول العالم رغم اختلافها معنا لكن هناك روح تسامح وسلام واطمئنان وأمان وحوار ومودة وسكن وقيم نبيلة عظيمة بتدي اختلافنا مع بعض حتى لو تطاحنت".

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