الأمم المتحدة: «cop 27» فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجا للتمويل المناخي

أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية مارتن جريفيت أن مؤتمر "cop 27" يعد فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجا إلى التمويل من أجل التكيف مع ظاهرة تغير المناخ.

وشدد جريفيت ـ في مقابلة خاصة مع التلفزيون المصري على هامش فعاليات اليوم السادس للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ ـ على أهمية إعداد دراسة لمعرفة الدول الأكثر احتياجا للتمويل لمواجهة التغيرات المناخية وطبيعة هذه الدول لمنحها هذا التمويل على سبيل القرض أو المنح والمبلغ اللازم من أجل التكيف مع هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن الصومال تعد من أكثر الدول احتياجا للتمويل في الوقت الراهن خاصة في ظل انتشار الجفاف والمجاعة التي أثرت بشكل كبير على مواطنيها.

ورحب جريفيت بمناقشة حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية خلال جلسات مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوزيع العادل والشفافية، فيما يخص التمويل المناخي.

وحول الأوضاع الراهنة في أوكرانيا، حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من عواقب الحرب في أوكرانيا بالتزامن مع مواجهة تداعيات وآثار التغيرات المناخية التي تشهدها العديد من دول العالم، متوقعا في الوقت نفسه حدوث ندرة في الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة بسبب آثار المناخ والحرب في أوكرانيا.