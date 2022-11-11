خسر فريق الجزيرة أمام نظيره الوحدة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على محمد بن زايد مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي.

ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواو بيدرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وشارك المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك السابق، في التشكيل الأساسي لفريقه الجزيرة في مواجهة اليوم، ولكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وبتلك النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام شباب الأهلي دبي، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 17 نقطة في المركز الخامس.