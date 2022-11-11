 تقرير.. فيتوريا يطيح بـ شريف وعبدالقادر و٩ لاعبين من قائمة الفراعنة أمام بلجيكا - بوابة الشروق
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تقرير.. فيتوريا يطيح بـ شريف وعبدالقادر و٩ لاعبين من قائمة الفراعنة أمام بلجيكا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 10:32 م

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة النهائية لمواجهة بلجيكا الودية التي ستقام في الكويت 18 نوفمبر المقبل.

ويبدأ المعسكر الثاني للفراعنة، من الغد حتى يوم المباراة، واستبعد فيتوريا 11 لاعبا من القائمة الأولى التي استدعها للمعسكر الأول الذي أقيم بدون المحترفين.

وشهدت القائمة إستبعاد كلاً من محمد شريف، أحمد عبد القادر، عمرو السيسي، حسام عبد المجيد، باهر المحمدي، مروان حمدي، محمود جاد، عبدالله جمعة، مروان عطية، مصطفى زيكو و أحمد ياسر ريان.

ويسعى منتخب مصر بقيادة فيتوريا، لتحقيق نتيجة إيجابية في أول اختبار حقيقي للمدرب المخضرم روي فيتوريا من خلال مواجهة بلجيكا صاحب المركز الثالث بمونديال 2018.


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