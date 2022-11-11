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بملابس تنكرية.. انطلاق موسم الكرنفال في كولونيا الألمانية

كولونيا- محمد مجدي:
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 1:25 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 1:25 م

انطلقت صباح اليوم احتفالات موسم الكرنفال في عدد من مدن ولاية شمال الراين ويستفاليا بينها مدينة كولونيا.

وأفاد مراسل جريدة الشروق في ألمانيا، بانطلاق الفعاليات منذ الصباح إذ امتلئت القطارات المتجهة إلى مدينة كولونيا بالمحتفلين الذين أغلبهم من الشباب.

وانطلقت الفاعليات عند الدقيقة 11 بعد الساعة 11 في يوم 11 من شهر 11، بحسب التقاليد الدينية.

وتقام الفعاليات على مدار عدة أشهر حتى حلول موعد الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة عند الطوائف المسيحية. وتقام الفعاليات الرئيسية للكرنفال في أواخر فبراير المقبل، وتنتهي بأربعاء الرماد.

وبدأت العروض الموسيقية والغنائية وسط حضور الآلاف من المحتفلين الذين يرتدون ملابس تنكرية مختلفة الألوان والأشكال.

وكان قد جرى إلغاء موسم الكرنفال العام قبل الماضي بسبب الإغلاق العام بفعل جائحة كورونا، قبل أن تعود الأجواء لطبيعتها هذا العام.

وفتحت الحانات والنوادي والقاعات أبوابها اليوم أمام المحتفلين.

 

 

 


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