وزارة الدفاع العراقية تعلن عن مقتل 5 مسلحين تابعين لتنظيم داعش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، عن قتل 5 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" بضربة جوية لطائرات (F16) ضمن قطاع صلاح الدين.



وقالت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع": "إنه بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة نفذت القوات الجوية ضربة جوية دقيقة ضمن قطاع صلاح الدين، بطائرات (F16) مضيفة أنه تم إلقاء أربع قنابل وقتل خمس مسلحين".



وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية القبض على مجموعة مسلحة في الطارمية نفذت عمليات قتل لمواطنين.



وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نجحوا باختراق مجموعة مسلحة خطيرة مكونة من ثلاثة متهمين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عملوا في ما يسمى "ولاية شمال بغداد" التابعة لعصابات "داعش" وارتكبوا عدة هجمات مسلحة، حيث تم إلقاء القبض عليهم.



وأضاف البيان أنه "ومن خلال التحقيقات اعترف المسلحون بقتل ثلاثة مواطنين من أهالي الطارمية غدرًا بعامي 2021-2022، كما اعترفوا بتفجير عبوات ناسفة على قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي ونقل العبوات الناسفة وتصنيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".