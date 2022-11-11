تولتنبرج يستقبل إعلان روسيا انسحابها من خيرسون «بحذر»

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إعلان روسيا انسحابها من مدينة خيرسون الأوكرانية، بحذر، وذلك أثناء قيامه بزيارة رسمية إلى روما اليوم الخميس.

وقال ستولتنبرج: "لاحظنا الإعلان الروسي بشأن الانسحاب من خيرسون، علينا أن نرى كيف سيتطور الوضع على أرض الواقع في الأيام المقبلة".

وفي حديثه إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجا ميلوني، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "ما هو واضح هو أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة، وإذا تركوا خيرسون، سيكون ذلك انتصارا آخر بالنسبة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت القوات الأوكرانية إنها حررت 12 منطقة عقب التقدم 7 كيلومترات في مدينتي خيرسون وميكولايف، اليوم الخميس، بعد يوم من إعلان القوات الروسية انسحابها من مدينة خيرسون المهمة.

وذكرت وسائل إعلام أنه خلال انسحابها، دمرت القوات الروسية المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

ووفقا لموقع "أوكرانيسكا برافدا"، تم تفجير مركز التليفزيون وأنظمة تدفئة وهوائيات الراديو من بين أمور أخرى.

وعلاوة على انقطاع الكهرباء بالمدينة، كان الحال كذلك مع الإنترنت. وقالت تقارير إعلامية إنه تم بالفعل تفجير العديد من الجسور على نهر دنبيرو في الأيام الماضية.