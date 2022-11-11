محافظ كفر الشيخ يتابع مؤتمر المناخ وحالة الطقس ويوجه بالتعامل الفوري في حالة هطول الأمطار

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، متابعة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، لفعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، في يومها الخامس، منذ بدء الجلسة الافتتاحية، يوم الاثنين الماضي، والذي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.



جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزرات المتعددة، إضافة لأعضاء غرف العمليات بالمحافظة.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، حالة الطقس، والتي اتسمت بالاستقرار النسبي، بعد ان شهدت أمس هطول أمطار على عدد من قرى مركز ومدينة دسوق، موجها بمتابعة حالة الطقس، ورفع درجة الاستعداد، وسرعة التعامل الفوري، في حالة هطول الأمطار.



وأكد أن الهيئة العامة للأرصاد المصرية، توقعت عدم استقرار في الاحوال الجوية، وتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بدء من أمس الخميس، على المناطق الساحلية وعلى الوجه البحري.



ووجه برفع درجة الاستعدادات بمجالس المدن والمديريات المتعددة؛ للتعامل الفوري مع أي تغييرات في الطقس، وموافاته بتقرير على مدار الساعة عن تأثير حالة الطقس على سير الحياة اليومية بالمدن والقرى.



كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة غرفة العمليات برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات المتعددة، لحالة الطقس، والتواصل الفوري في حالة هطول الامطار؛ لتوجيه معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب، لرفع المياه أولاً بأول.