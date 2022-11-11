الريال يعود للانتصارات بفوز صعب على قادش في الدوري الإسباني

استعاد فريق ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني، وحقق فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه قادش، مساء الخميس، في ختام منافسات المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد ريال مدريد، الذي تعادل مع جيرونا وخسر من رايو فاييكانو في المرحلتين الماضيتين للبطولة، إلى 35 نقطة، في المركز الثاني بترتيب البطولة، مقلصا الفارق خلف غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، إلى نقطتين فقط.

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي يعاني من النتائج المهتزة بالبطولة في الموسم الحالي، عند 11 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وافتتح إيدير ميليتاو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 40، قبل أن يضيف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 70، غير أن المباراة اشتعلت مجددا في اللحظات الأخيرة، بعدما قلص قادش الفارق عقب تسجيل لوكاس بيريز هدفا للفريق الضيف في الدقيقة 82.