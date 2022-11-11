ضبط متهم بالإتجار بالنقد الأجنبي وغسل 20 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، القبض على شخص؛ لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وقدرت متحصلات نشاطه بمبلغ 20 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، بممارسة نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المتهم وضبطه عثر بحوزته على مبالغ مالية عبارة عن عملات "محلية وأجنبية" وبإمعان الفحص حول كيفية حصوله على تلك الأموال تبين قيامه بغسلها عن طريق "شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات - شراء السيارات".

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بإيداع جزء من تلك الأموال في حسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، فإنه وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه بقصد التربح، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.