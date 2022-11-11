محافظ الشرقية يُعين رئيسا جديدا لمدينة منشأة أبو عمر

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، القرار رقم 14828 لسنة 2022، بتكليف محمد عبدالمنعم رمضان أحمد، من العاملين برئاسة مركز ومدينة الحسينية، بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة منشأة أبو عمر، وذلك بصفة مؤقتة.

كما قرر محافظ الشرقية تكليف كل من: السيد عبدالرحمن السيد، سكرتير الوحدة المحلية القروية في قرية الظواهرية بمركز الحسينية، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقرية الإخيوة في الحسينية، وزينب الصامت مسعد، باحثة شؤون عاملين بمركز ومدينة الحسينية، للقيام بأعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية في قرية الظواهرية، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلًا فيما يخصه.

وأوضح محافظ الشرقية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بِشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرارات محافظة الشرقية لإعادة تنظيم العمل بين بعض العاملين ولحسن سير العمل وانتظامه ولأجل الصالح العام.