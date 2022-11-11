رئيس الوزراء الكمبودي يفتتح قمة آسيان وسط إجراءات أمنية مشددة

افتتح رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الجمعة، فعاليات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بنداء إلى الوحدة في المنطقة والعالم.

وأشاد هون سين، الذي يرأس المؤتمر السنوي، خلال كلمة ألقاها في مراسم الافتتاح صباح اليوم الجمعة، بالرابطة وجهودها الدبلوماسية من أجل ضمان السلام.

وقال: آسيان كانت "مجتمعا لا يزال محوريا بالنسبة للهيكل الإقليمي المتطور الذي يقيم شراكات خارجية على أساس الثقة المتبادلة واحترام السلام والأمن والنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والعالمي."

وتنعقد القمة خلال الفترة من 10 إلى 13 من نوفمبر الجاري في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، و أغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى المبنى أمام المشاة والباعة الجائلين الذين عادة ما يحتشدون في الطرق على ضفاف النهر.

ونشرت السلطات الكمبودية 10 آلاف من أفراد الأمن لتأمين القمة بما في ذلك فرق الشرطة والمركبات المدرعة.