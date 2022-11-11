عائلة نوبي ستايلس تخطط لمقاضاة اتحاد الكرة الإنجليزي

ستكون عائلة نوبي ستايلس، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم مع المنتخب الإنجليزي، من بين 30 عائلة تخطط لمقاضاة الاتحاد الإنجليزي لفشله في حماية اللاعبين من إصابات المخ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المحامين الذين يمثلون عائلة ستايلس قالوا إن الاتحاد الإنجليزي واتحاد ويلز ومجلس الاتحاد الدولي للعبة، لم تتخذ أي إجراء حاسم لتقليل استخدام الرأس في التدريبات وخلال المباريات.

كما يقولون إن التقييمات التي تجرى على أرض الملعب للاعبين الذين يعانون من أعراض ارتجاج في المخ غير مناسبة.

وتوفي ستايلس في أكتوبر 2020 عن عمر 78 عاما حيث أصيب بالخرف وتم اكتشاف إصابته باعتلال دماغي مزمن، وهي إصابة دماغية ناتجة عن ضربات متكررة في الرأس.