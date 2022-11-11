الناشط البيئي الكولومبي منثاناريس: ترجمة دار الشروق لكتابي فرصة للتوعية بلغة أخرى عن تغير المناخ

أعرب ناشط البيئة الكولومبى الطفل فرانسيسكو بيرا منثاناريس، عن سعادته البالغة بترجمة دار الشروق لكتابه "اسأل فرانسيسكو: ما هو تغير المناخ؟" إلى اللغة العربية، معتبرا أنها فرصة عظيمة للتوعية بتغير المناخ عبر لغة أخرى.

وشارك منثاناريس في جلسة عن الكتاب، اليوم الجمعة، في جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" المنعقد حاليا في شرم الشيخ.



وأبدى منثاناريس في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع إنستجرام سعادته بأن نشر المعلومات عن تغير المناخ أصبح مسألة عابرة للحدود، معربا عن أمله أن تكون هذه دعوة للاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذ الكوكب.

وكان الناشط البيئي الكولومبي، شارك في حفل الافتتاح الرسمي للجناح الخاص بالأطفال والشباب في مؤتمر "COP27"، والذي يعد الأول من نوعه منذ إطلاق مؤتمرات المناخ.

وقال منثاناريس، إن تلك الخطوة تعني أن للأطفال والشباب اليوم مساحة للتمثيل في هذه القمة، مضيفا: "أحلم في القمم القادمة ألا نحقق هدف عدم رفع درجة الحرارة فقط، بل أن يكون هناك العديد من الفتيان والفتيات من المناطق المنسية في جنوب الكرة الأرضية الذين يشاركونني هدفي وكفاحنا من أجل الحياة".

وتوجه الناشط البيئي الصغير بالشكر إلى كل من أوفايس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتورة أمنية العمراني، مبعوث الشباب لرئاسة COP27، وفوستينا فين نيام، المدير التنفيذي لـCIFF (أفريقيا).

كما التقى منثاناريس في شرم الشيخ قبل أيام الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ونائبته فرانسيا ماركيز حيث قدم إليه وثيقة بشأن المناخ تحمل توقيع نحو 3 ألاف طفل، وقام أيضا بإهداء الرئيس الكولومبي نسخة باللغة العربية من كتابه "اسأل فرانسيسكو: ما هو تغير المناخ" الصادر عن دار الشروق، فيما أهدى الرئيس بيترو إلى منثاناريس نسخة لكتاب من تأليفه.

وأعرب منثاناريس، عن امتنانه بتلقي دعوة للقاء الرئيس الكولومبي في شرم الشيخ، لمناقشة حاضر ومستقبل البشرية، متطلعا لأن تستمر كولومبيا في ممارسة دورها القيادي ضمن جهود الحفاظ على منطقة الأمازون.

كانت دار الشروق قد أصدرت مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، كتاب الأطفال الجديد "ما هو التغير المناخى؟"، من تأليف ناشط البيئة الكولومبى الصغير فرانسيسكو بيرا منثاناريس، بمصاحبة رسومات الفنان الكولومبى لويليز تافور، وترجمة الدكتورة سلوى محمود.

وتمكن منثاناريس من نشر كتابه في وقت سابق من العام الجاري باللغة الإسبانية، بهدف فهم ماهية تغير المناخ بصورة واضحة وبسيطة وبشكل أفضل، حيث يجيب من خلاله على عدة أسئلة تخص المُناخ، منها: لماذا يزداد كوكب الأرض سخونة؟ هل الغازات الدفيئة أشرار عصرنا؟ كيف تؤثر أزمة المناخ على النباتات والطيور؟ كيف يمكن تقليل البصمة الكربونية (كمية ثانى أكسيد الكربون التى ينتجها الإنسان أو المصنع أو البلد)؟ كيف يمكن مساعدة الأرض والبيئة؟ لماذا يجب أن يرفع البشر أصواتهم من أجل الكوكب، كل ذلك بمصاحبة رسومات معبرة وجذابة للرسام الكولومبى لويليز تافور.



يذكر أن منثاناريس كان قد أسس حركة "حُراس الحياة" المدافعة عن البيئة، وينتمى إلى تلك الحركة ما يقرب من 450 طفلا من كولومبيا والمكسيك والأرجنتين، وتمتد نشاطاتها فى عدد كبير من المدارس لتوعية الأطفال بمخاطر التغير البيئى.









