رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق والمبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة للقرن الإفريقي.

وأشاد جان بيير لاكروا - في تصريح اليوم الخميس - بالدعم الذي يقدمه السودان لبعثة اليونسفا في منطقة أبيي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز السلام والإستقرار بمنطقة أبيي.

وأضاف جان بيير لاكروا، أن اللقاء تطرق للتفاهمات الإيجابية التي جرت بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان حول معالجة الوضع بالمنطقة، مبينا أن الأمم المتحدة تدعم المحادثات البناءة بين الدولتين في سبيل إستتباب الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وقال جان بيير لاكروا، إن المنظمة الدولية حريصة على دعم التعايش السلمي بين المكونات الإجتماعية في أبيي ومستعدة لتقديم العون والمساعدة اللازمة لمواطني المنطقة وذلك في إطار تحقيق الهدف المنشود وهو معالجة القضية بالطرق السلمية.

وأوضح أن اللقاء يعكس التزام حكومة السودان وحرصها على دعم الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع في منطقة أبيي.