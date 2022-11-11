ما قصة القرية الإسبانية المعروضة للبيع؟ وما سعرها؟

الذين يحلمون بالانتقال للعيش في الأرياف، قد يجدون فرصة العمر في شراء قرية كاملة.

إنها قرية سالتو دي كاسترو، شمال غربي إسبانيا، وهي معروضة للبيع كاملة بسعر 260 ألف يورو.

وتقع القرية على الحدود مع البرتغال، في مقاطعة زامورا، وتبعد عن مدريد بثلاث ساعات سفر بالسيارة. وتضم سالتو دي كاسترو العديد من البنايات، التي تتوقع أن تجدها في قرية إسبانية صغيرة.

وتحتوي على 44 منزلا، وفندقا، ومدرسة، وكنيسة، ومسبحا بلديا، وثكنة كانت تؤوي الحرس المدني.

ولكنها تفتقد إلى شيء واحد، هو السكان. فقد هجرها سكانها منذ ثلاثة عقود.

وقد اشتراها مالكها في بداية الألفية الثانية، بهدف تحويلها إلى موقع سياحي، ولكن أزمة منطقة اليورو، جعلت مشروعه بتعطل.

ويقول روني رودريفيز، من شركة رويال إنفست، التي تمثل المالك، إن "حلمه كان بناء فندق هنا، ولكن المشروع تجمد، ومع ذلك فإنه لا يزال يتمنى تحقيق حلمه".

ويقول المالك، وهو في الثمانينات من العمر، على موقع أيديليستا العقاري: "قررت البيع لأنني أعيش في المدينة، ولا أستطيع الإقامة في القرية".