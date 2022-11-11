تمر اليوم 11 نوفمبر، ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، والذي توفي في مثل اليوم من العام 2004، عن عمر ناهز 75 عاما، بمستشفى بيرسي العسكري بفرنسا، بعد مروره بأزمة صحية.



و"ياسر" ليس هو الاسم الحقيقي للزعيم الفلسطيني؛ حيث وُلد باسم محمد عبد الرحمن بن عرفات الحسيني، وذلك بنهاية العشرينيات لعائلة فلسطينية تقيم بالقاهرة، وظلت القاهرة علامة ثابتة في رحلة أبي عمار من الميلاد حتى شُيع لمثواه الأخير.



* طفولة بالسكاكيني وشباب مع رجال يوليو



وُلد عرفات بشارع طور سيناء بحي السكاكيني بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، وكان والده يعمل بتجارة الأقمشة.



وبحسب رواية أحد جيران (نشرتها الشرق الأوسط اللندنية) كان عرفات في تلك الفترة، شابا مستقيما وعلى خُلق طيب وله الكثير من الأصدقاء في الحي.



ويتحدث عرفات عن فترة شبابه بمصر، من خلال حوارات نشرت بكتاب "ياسر عرفات.. الرقم الصعب" للدكتورة رشيدة مهران، ويقول: "وفي مصر نشأت في هذه العلاقة الفريدة والمتميزة بيني وبين المناضلين المصريين في حرب القتال ضد الإنجليز، وانطلاقا من خبرتي القتالية رغم أنني كنت لا زلت طالبا". ويكمل: "وهكذا انضممت إلى المناضلين المصريين في عامي 51 و52 لمحاربة الإنجليز بالقنال، وأتاحت لي هذه الفترة التعرف على معظم رجال مصر وفي مقدمتهم رجال ثورة 23 يوليو؛ لقد تعرفت في ذلك الحين على كمال الدين حسين، وخالد محي الدين، وعبد الحكيم عامر، وعبد المنعم عبد الرؤوف، وعددا آخر من مجلس قيادة الثورة".



وواصل: "أما عبد الناصر، فقد قابلته وتعرفت عليه بعد ذلك والذي عرفي عليه هو كمال الدين حسين".



* جنازة رسمية مهيبة من القاهرة



وبعد وفاة عرفات، نُقل جثمانه من فرنسا إلى القاهرة، ليتم تشييعه في جنازة رسمية بحضور الرئيس مبارك وزعماء وقادة من العرب والعالم.



وقال عمرو موسى، في بيان النعي الذي أصدرته الجامعة العربية أن "عرفات كرس حياته لخدمة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الباسل ولتحرير الأرض الفلسطينية المحتلة والعيش في أمن وسلام في ظل دولة فلسطين المستقلة.



وقطع عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، زيارته إلى إسبانيا لحضور الجنازة بقاعدة ألماظة الجوية، ويقف لجوار مبارك في استقبال المعزين من الرؤساء والزعماء العرب.



وبعد الجنازة نقلته، طائرة حربية إلى العريش بسيناء ومنها نقلته مروحية إلى رام الله ليوارى الثرى، تاركا خلفه تاريخا طويلا من الكفاح من أجل قضية شعبه.