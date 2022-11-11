كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن هناك نموا ملحوظا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 على مدار الأسبوع ، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة جديدة من الفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد اليوم الجمعة 54 ألفا و 519 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 49 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و91 ألفا و593 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 49 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و571 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات المرضية الخطيرة 354 حالة، بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق .