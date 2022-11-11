النمسا تسجل 3924 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

سجلت النمسا 3924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و481 ألفا و274، والوفيات إلى 21 ألفا و69.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و894 ألفا و719 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.