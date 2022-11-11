تصاعد الخلاف التجاري بشأن الغاز الطبيعي بين ألمانيا والهند

تصاعد خلاف تجاري بشأن الغاز الطبيعي، ليتحول إلى صراع دبلوماسي بين برلين ونيودلهي، حيث أن أزمة الطاقة في أوروبا، تتسبب في خسائر متزايدة للدول النامية.

وتم استدعاء دبلوماسيين لمحاولة تسوية خلاف بشأن قطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إلى الهند، من قبل شركة ألمانية مدعومة من الدولة، طبقا لمصادر مطلعة ، طلبت عدم الكشف عنها، نظرا لسرية هذه المسألة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

كانت إمدادات الغاز من شركة "جي.إم.بي.إتش" الألمانية لشركة "جي.إيه.آي. إل إنديا" الهندية قد توقفت منذ مايو الماضي، بعد العقوبات التي فرضتها موسكو على المجموعة، والتي جعلت من المستحيل الحصول على شحنات من روسيا.

وذكر أحد المصادر المطلعة أن الهند تقترح أن تجد الشركة مصدرا لإمدادات بديلة، للوفاء بالتزامات التعاقدية.

كان الارتفاع العالمي في تكاليف الغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قد أضر بالدول الناشئة، الحساسة لأسعار الغاز، بشكل كبير.