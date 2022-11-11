روسيا تتمسك بالعملية العسكرية الخاصة في خيرسون رغم الانسحاب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتهاء عملية إجلاء الجيش الروسي من مدينة خيرسون الأوكرانية، العاصمة الإقليمية الوحيدة المحتلة بالكامل من جانب القوات الروسية منذ بداية الغزو العام الجاري.



وفي معرض الإشارة إلى هذه الخطوة على أنها عملية لإعادة التنظيم، قال الناطق باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف إن كل الوحدات، والأجهزة والمعدات، عبرت بسلام نهر دنيبرو إلى الضفة الشرقية، ولم يتم ترك أي عتاد على الضفة الأخرى.



وبعد تقدم مبدئي لدى إنطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، واجهت روسيا سلسلة من الانتكاسات واضطرت للتنازل عن مساحات واسعة من الأراضي أمام هجوم أوكراني، بدعم من أسلحة غربية. وفي العديد من الحالات أوائل العام الجاري، فرت القوات الروسية بسرعة لدرجة أنها تركوا الدبابات والمدفعية غيرها من الأسلحة.



ورغم ذلك، لا يزال الكرملين يعتبر إقليم خيرسون جزءا من روسيا، بعد خطوة تمت أوائل العام الجاري لضم المنطقة، وثلاث مناطق أخرى للاتحاد الروسي.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء انترفاكس الروسية "هذا كيان أساسي من روسيا. ووضع هذه الأرض ثابت ومحدد بالقانون. ولا يمكن أن يكون هناك أي تغييرات".