الجارديان: انفجار فقاعة شركات التكنولوجيا الكبرى

وتقول الغارديان إنه في مواجهة الانكماش العالمي، والاقتصاد الأمريكي الذي يبدو أنه يتجه نحو الركود وارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء الغرب، فإن شركات التكنولوجيا الكبيرة في ورطة كبيرة.

ففي الأسبوع الحالي، أعلنت ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام وواتساب، أنها ستسرح 11 ألف موظف، أو أكثر من 13 في المئة من موظفيها.

وذكّر المقال بأنه في الأسبوع الماضي، تخلص مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، من نصف القوى العاملة. وفي أغسطس/آب، قامت شركة سناب، الشركة الأم لسناب تشات، بتخفيض عدد موظفيها بنسبة 20 في المئة. وأعلنت أمازون عن تجميد التوظيف.

وتقول الصحيفة إنه قد يؤدي الجمع بين ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد إلى تراجع كبير لشركات التكنولوجيا.

وترى أن العقد الماضي منح وادي السيليكون المال ثم جاء الوباء، الذي دفع مليارات المستهلكين إلى الشراء عبر الإنترنت.

وتحذر الغارديان من أن هذا الازدهار يشهد تراجعا كبيرا الآن، وأن "فقاعة شركات التكنولوجيا قد انفجرت".

"انتهى ترامب"