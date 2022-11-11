بنك روسي في قلب الاتحاد الأوروبي يسرح نصف موظفيه

قرر بنك "إيست وست يونايتد بانك"، أحد أكبر البنوك الروسية في لوكسمبورج، تسريح نحو نصف موظفيه وسط "تحديات غير مسبوقة" بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتوصل البنك، الذي تم تأسيسه في لوكسمبورج في 1974، إلى اتفاق للمساعدة على حماية طاقمه المتبقي ومواصلة التشغيل، حسبما ذكرت النقابات الرئيسية في البلاد في بيان مشترك اليوم الخميس.

وسيتم تسريح ما بين 32 و44 من موظفي البنك البالغ عددهم 80.

وذكرت نقابات "أليبا" و"أو جي بي إل" و "إل سي جي بي" في البيان أن "البنك يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الأوضاع الجيوسياسية".

وذكرت الاتحادات أن الاتفاق تم التوصل إليه في 25 أكتوبر الماضي بعد مفاوضات "متوترة" وسط "وضع يتسم بعدم اليقين في البنك".

وأكد البنك في رسالة بالبريد الإلكتروني صحة بيان الاتحادات ورفض الإدلاء بالمزيد من التصريحات.

تأتي تلك الخطوة في ظل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا شملت عدة قطاعات، من بينها القطاع المصرفي، بسبب غزوها لأوكرانيا.