يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد قليل، كلمته ضمن فعاليات قمة المناخ «COP27»، بشرم الشيخ، والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.



وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدينة شرم الشيخ اليوم، مساء اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة المناخ العالمية COP27، التي تستضيفها مصر هذا العام.



وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وغادر الرئيس الأمريكي مطار شرم الشيخ، بعد أن ركب السيارة المخصصة له بصحبة «بلينكن»، ثم التقى الرئيس السيسي، في بمركز تونينو لامبورجيني الدولي للمؤتمرات، حيث يعقدان لقاء لمدة 20 دقيقة.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أن بايدن ينطلق إلى «كوب27»، ويحمل معه زخما تاريخيا بشأن المناخ، وذلك بفضل إقرار قانون خفض التضخم وغيره من الخطوات المهمة الأخرى التي تضع الولايات المتحدة دوما على طريق نحو تحقيق طموحاتها وأهدافها للطاقة النظيفة.



وأضاف أنه من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي خلال زيارته مصر، ومشاركته في قمة المناخ عن التزامه الشخصي بمعالجة أزمة المناخ، ويسلط الضوء على بعض التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في الداخل، وفى حشد العمل الدولي لمكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.





