روسيا تبدأ إطلاق النار على خيرسون بعد ساعات من تطهير المدينة من القوات

بدأت القوات الروسية، إطلاق النار على الأراضي حول مدينة خيرسون، بعد ساعات من التخلي عن سيطرتها هناك للجيش الأوكراني، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة.



وذكرت الوزارة أن "القوات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية تتعرض لإطلاق نار، على الجانب الأيمن من نهر دنبيرو حاليا".



وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إلى سحب حوالي 30 ألف جندي روسي.



وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، إن الأوكرانيين توقعوا "إطلاق نار مكثف" على خيرسون، في ضوء القرب النسبي الذي لا تزال تتمتع به القوات الروسية من المدينة.