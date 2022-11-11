وزيرة البيئة تجتمع مع حاكم ولاية إنديانا الامريكية لبحث سبل التعاون المشترك

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع إريم وهولكومب حاكم ولاية إنديانا الامريكية، بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات اليوم السادس لمؤتمر المناخ Cop27؛ لبحث سبل التعاون المشترك الثنائي بين مصر وولاية أنديانا، وكذلك التعاون في موضوعات الطاقة والبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة الي رغبتها في تسريع سبل التعاون بين مصر والجانب الامريكي من خلال عمليات تقديم الدعم التكنولوجي والبحث العلمي لاهميتهما في مجال العمل المناخي ، واقترحت سيادتها تنظيم جلسة تعاون مشتركة من قبل فريق الوزارة والفريق الامريكي لدراسة وتقيم سبل ونقاط التعاون المشتركة التي يمكن تنفيذها بحيث يتم وضع هذه النقاط ضمن خطة التنفيذ في بداية عام ٢٠٢٣.

كما دعت الدكتورة ياسمين فؤاد السيد إريك لزيادة المنطقة الخضراء الخاصة بالمؤتمر بشرم الشيخ لمشاهدة المشروعات التي تم تنفيذها هناك وقصص النجاح المعروضة، وأكدت سيادتها على ضرورة تبادل المعلومات بين الطرفين حول تكنولوجيا النقل وعرض الوظائف الخضراء هنا في مصر، حيث يوجد لدى مصر خطة طموحة متطورة حول استراتيجية الحد من التغير المناخي حيث انها تتضمن وتربط جميع القطاعات من زراعة ومياة وطاقة وليس فقط التكييف والتخفيف.

ومن جانبه اكد أريك هولكومب على رغبته في توسيع سبل التعاون الثانئية بين مصر وإنديانا خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والدعم المقدم في مجال البحث العلمي وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة، وتوفير سبل الدعم في المجال البيئى بين البلدين.