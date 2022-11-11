الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية نوفمبر

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، والتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسلة، و1051 فرعا، و4 شوادر)، بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة.

وشهدت المبادرة، توجيه عدد من القوافل لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

وتواصل منظومة "أمان"، التابعة لوزارة الداخلية المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وتوزع منظومة "أمان"، عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.