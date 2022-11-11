عائلة شيرين أبو عاقلة تطالب الأمم المتحدة بتحقيق العدالة فى قضيتها

جلسات استماع علنية فى جنيف بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية.. وتل أبيب تزعم: المحققون معادون لإسرائيل

أكدت عائلة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة لمحققى الأمم المتحدة، أمس الأول، أنها قُتلت عمدا فى مايو الماضى فى إطار «حرب واسعة» تشنها إسرائيل ضد ممثلى وسائل الإعلام الفلسطينيين.

وشكلت قضية استشهاد أبوعاقلة برصاصة إسرائيلية فى 11 مايو الماضى أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين، وهى تعتمر خوذة وترتدى سترة واقية من الرصاص كتب عليها «صحافة»، محور جلسة علنية نادرة فى الأمم المتحدة فى جنيف.

وقالت لينا أبو عاقلة ابنة شقيق الصحفية الراحلة لوكالة الصحافة الفرنسية بعد الإدلاء بشهادتها أمام محققى الأمم المتحدة فى جنيف: «نريد العدالة»، معتبرة أنها لحظة «تاريخية».

وتنظم لجنة التحقيق منذ الإثنين الماضى سلسلة أولى من جلسات استماع فى القضية. وشكلت لجنة التحقيق فى عام 2021 للنظر فى الأسباب العميقة للنزاع الإسرائيلى الفلسطينى.

وفى حديثها إلى المحققين، شددت لينا أبو عاقلة على أنه لا شك لديها إطلاقا فى أن جنود الاحتلال «تعمدوا استهداف عمتها». والرأى نفسه عبر عنه زميل الصحفية الراحلة على سمودى منتج قناة الجزيرة الذى كان حاضرا عند حدوث إطلاق النار.

وقال سمودى لمحققى الأمم المتحدة إنهم كانوا يرتدون «الزى الصحفى الكامل»، مشددا على أنه لم يكن هناك مسلحون فى المحيط. وأضاف أن «رصاصة انفجرت فى الهواء فجأة» قبل أن يصرخ «تراجعوا» ويشعر بانفجار خلفه.

وتابع سمودى وهو يحمل صورة لشيرين أبو عاقلة أنه من الواضح أنها «قتلت بدم بارد عمدا».

وكان جيش الاحتلال قد اعترف فى سبتمبر الماضى للمرة الأولى بوجود «احتمال قوى» بأن تكون الصحفية الفلسطينية قتلت بيد أحد جنوده.

ونادرا ما تعقد لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع علنية، لكن هذه المرة أراد المحققون أن يبرهنوا على أكبر قدر من الشفافية من أجل الرد بأفضل شكل على اتهامات بالانحياز.

من جهتها، رفضت السلطات الإسرائيلية التعاون مع اللجنة، ووجهت لها انتقادات شديدة، حيث زعمت تل أبيب أن المحققين يدافعون عن «أجندة معادية لإسرائيل» ووصفت الجلسات العلنية بأنها «محاكمة صورية».