رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك في جلسات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في جلسات مؤتمر الدول الأطراف المناخ COP27، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة بحضور ومشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.



وأكد طنطاوي، أنه التقى مثلي عدد من الوزارت وممثلي الدول الأفريقية والعربية المشاركة في قمة المناخ؛ لتعريفهم بكليات جامعة الوادي الجديد وبرامجها التعليمية والإمكانات التي تمتلكها، والمراكز البحثية المتخصصة بالجامعة.



وأضاف طنطاوي، أن إستضافة مصر لقمة المناخ يؤكد ريادة مصر ويضعها في

مصاف الدول المتقدمة التي تطبق قواعد التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الريادي للدولة المصرية على كافة الأصعدة، تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار إلى أن قمة المناخ هي أكبر تجمع لمناقشة المشكلات المناخية وأثرها على البيئة عالمياً وجهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ووضع الحلول لها.



وتفقد معرض محافظة الوادى الجديد الذى تشارك فيه المحافظة فى ظل إختيار مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية لعام 2022 والمعرض يضم الحرفية والبيئة، في ظل الجهود التى يبذلها اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد للارتقاء بالمحافظة في شتى المجالات ووضع محافظة الوادى الجديد على خريطة السياحة والاستثمار في مصر من خلال مشاركتها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.



يذكر أن مؤتمر قمة المناخ 2022 بشرم الشيخ، انطلقت الأحد الماضي وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري عدد من ورؤساء وقادة دول العالم، والشخصيات البارزة