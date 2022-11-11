عميد أسنان القاهرة: علاج 53 ألف مواطن مجانا خلال سبتمبر وأكتوبر

قال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان قصرالعينى جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والعيادات بالكلية، إنه تم إجراء عمليات وجراحات وتقديم خدمات علاجية وصحية لأكثر من 53 ألف مواطن وطفل، مجانا، خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأضاف عبدالحكم، فى تصريحات صحفية، أن إجمالى الحالات المرضية التى تم استقبالها بكافة الأقسام والعيادات بلغ 26419 ألف مريض خلال شهر سبتمبر، و27484 فى أكتوبر، بالإضافة إلى استقبال 852 حالة طارئة خلال الشهرين.

كما أكد جاهزية العمل بالطوارئ ومستشفى الاستقبال خلال 24 ساعة لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية، بالإضافة إلى العمل بكافة الطاقة الاستيعابية بالعيادات الخارجية بأقسام ومعامل الكلية، وتقديم العلاج وإجراء الأشعة.

وأشار إلى أنه من المقرر إطلاق مجموعة من القوافل العلاجية فى طب وجراحة الأسنان خارج أسوار الكليات؛ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، موضحا أن الكليات لديها إمكانيات وسيارات مجهزة لإجراء جميع الفحوصات والكشوفات للأهالى والمواطنين المترددين على العيادات بالقوافل الخارجية.

ولفت عبدالحكم إلى بدء تنفيذ سياسات المكتب الأخضر الخاصة بتقديم الخدمات الصحية من ناحية إعادة تدوير المخلفات الطبية والكيميائية الحيوية، فضلا عن إعادة تدوير المياه، حفاظا على البيئة، وتماشيا مع توجهات الدولة بالانتقال نحو السياسات الخضراء.

فى سياق قريب، تشهد مستشفى بدر الجامعى كلية الطب جامعة حلوان استعدادات مكثفة تمهيدا لافتتاح المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتحديث؛ الأحد المقبل، التى تم إنجازها بالفعل فى مستشفى بدر لاستكمال مسارات تطويرها لكى تكون مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الحالات التى تخدم منتسبى جامعة حلوان وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى.