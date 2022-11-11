أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة، على مساعدتها في قضية التكيف، وإيلاء الموضوع أهمية، منوهة بأن ملايين الأفارقة يعانون من الفيضانات والجفاف، رغم أن القارة مسؤولة عن 3% فقط من الانبعاثات.

وقالت في كلمة ضمن فعاليات جلسة «الإسراع من جهود التكيف في إفريقيا»، على هامش قمة المناخ COP27، مساء الجمعة، أن «التكيف لا يشكل أولوية فحسب، بل هو أمر حتمي وضروري، يحتاج التحلي بالابتكار والواقعية».

وشددت على أهمية التحلي بالابتكار والواقعية، من أجل التكيف بشكل فعال وسريع مع التغير المناخي، ووضع الاحتياجات البشرية في قلب وصميم العمل المناخي.

وأوضحت أن الدورة الـ27 ورئاستها، حريصة على أن تتصدر قضية التكيف سلم الأولويات الخاصة بالمبادرات العالمية لحل تلك التحديات، مشددة على أهمية تحلي المرأة الإفريقية بالصمود، لأنها أكثر المتضررين بالتغير المناخي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي، رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكدا علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقا وحليفا قويا تعول عليه في المنطقة.

وأعرب عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسي، في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية الحثيثة والمحورية في هذا الإطار، بما فيها الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالمقابل أكد الرئيس السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.