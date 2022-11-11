قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تحقق التوازن في مختلف القضايا، بما في ذلك قضية المياه.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، أن أي خلل يحدث على الأرض هو من صنع الإنسان وابتعاده عن المنهج القويم في معالجة قضايا مختلفة.



وذكر أن تلويث الشارع أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال، وكذا الأمر بالنسبة لتلويث المياه بإلقاء القاذروات فيها، مؤكدا أن هناك إجماعا فقهيا بأن هذه الممارسات إفساد في الكون.



ونوه بأن لا يوجد أية مبررات يمكن أن يُجيز هذه الممارسات، موضحا أن يفعل ذلك يكون قد ارتكب إثما كبيرا.



وأشار إلى أنّ الإنسان يجب أن يسير بموقف الاعتدال والتوازن، بينها حدوث غير ذلك سيؤدي إلى حدوث خلل تستتبعه نتائج خطيرة.





