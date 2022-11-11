علي الدين هلال: صورة الرئيس السيسي وبيلوسي تعبير عن حميمية العلاقة

قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف قط عن حضور أي مؤتمر للمناخ، مضيفا أن الأمر يرجع إلى أن واشنطن ترى نفسها بأنها قائدة العالم، وتقع عليها مسؤولية سياسية.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان عبر فضائية «ETC»، مساء الجمعة، أن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، يشارك منذ اليوم الأول ضمن فعاليات قمة المناخ «COP27»، فضلًا عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أجرت مباحثات مستقلة مع الرئيس السيسي.

وعلق على الصورة المتداولة لـ«بيلوسي» وهي ممسكة بذراع الرئيس السيسي، ويدور بينهما حديث ودي، قائلًا إن «الصورة تعبير عن حميمية معينة، ورغبة في إظهار حميمية العلاقة بين الجانبين».

وأضاف مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن حديث الرئيس بايدن، خلال لقائه مع الرئيس السيسي، مكتوب في ورقة، متابعًا: «الرئيس الأمريكي لا يتحدث من الذاكرة، ولا يُترك لتسلسل الأفكار عنده، فريق العمل يضع له حدودًا وكلمته تصاغ بشكل معين».

واستشهد ببدء «بايدن» حديثه مع الرئيس السيسي، مستخدمًا تعبير «مصر أم الدنيا»، وأنه «لا مكان أفضل من شرم الشيخ ومصر لانعقاد قمة المناخ»، مشيدًا بإنهاء كلمة الرئيس الأمريكي بالرغبة في الخروج من المؤتمر، بعلاقات أكثر قربًا ومتانة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة الرئيس بايدن إلى مصر، مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الصديقين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جهته؛ ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة.