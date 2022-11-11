رئيس وزراء إسبانيا يلمح إلى إمكانية تحويل ضريبة أرباح البنوك إلى ضريبة دائمة

ألمح رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز إلى إمكانية تحويل الضريبة التي فرضتها حكومته على أرباح البنوك لمدة عامين إلى ضريبة دائمة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان العمل بالضريبة سوف ينتهي بعد عامين، قال سانشيز في مقابلة مع شبكة تليفزيون "لا سيكستا" إن "من حيث المبدأ، الضريبة مؤقتة، ولكن لابد أن ننظر في هذا الأمر خلال الشهور والسنوات المقبلة".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن سانشيز أثار دهشة الأسواق في تموز/يوليو الماضي عندما اقترح فرض ضريبة بنسبة 8ر4% لمدة عامين على البنوك للمساعدة في تغطية تكاليف إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء أرتفاع الأسعار عن كاهل الأسر الاسبانية.

وأكد سانشيز في المقابلة أنه لابد أن تقتسم البنوك بعض أرباحها من ارتفاع أسعار الفائدة لمساعدة البلاد.

وكان البنك المركزي الأوروبي حذر الأسبوع الماضي، في رأي غير ملزم، من أن الضريبة الجديدة قد تضر البنوك التي لا تحقق استفادة من ارتفاع تكاليف الإقراض، وقد تؤثر على المنافسة في النظام المصرفي الاسباني.

وتواجه الضريبة معارضة ضارية من البنوك التي تصفها بإنها تمييزية، وتشكو من أن هذه الضريبة سوف تفرض على العائدات وليس على الأرباح.

وكان الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه سانشيز، أجرى أمس الخميس تعديلات على مشروع قانون الضريبة بحيث تشمل بعض وحدات البنوك الأجنبية في اسبانيا، "من أجل تجنب تغيير المنافسة في السوق بين الكيانات الكبيرة".

ومن المتوقع إقرار الضريبة في البرلمان قبل نهاية العام، على أن تسري في 2023.