المحكمة العليا في الهند تقرر الإفراج المبكر عن قتلة رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي

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أمرت المحكمة العليا في الهند بالإفراج المبكر عن ستة مدانين بقتل رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي في عام 1991.

وقالت المحكمة العليا، إن تنفيذهم لعقوبة السجن كانت "مرضية"، حسبما أفاد موقعا "بار آند بينش" و"لايف لو" الإخباريان الإلكترونيان اليوم الجمعة.

كان القضاة قد أصدروا بالفعل حكما آخر في مايو من هذا العام، وأصدروا الآن الحكم ذاته على الأشخاص الستة، وكانوا جميعا يقضون مدة العقوبة بالسجن مدى الحياة، وقضوا أكثر من 30 عاما في السجن.

وقُتل غاندي من خلال امرأة انتحارية فجرت نفسها في حشد انتخابي في ولاية تاميل نادو في مايو عام 1991.

وأدين 26 متواطئا في التفجير الذي أسفر عن مقتل 18 شخصا. ومع صدور الحكم الأخير، يكون قد تم الإفراج عنهم جميعا في فترات مختلفة أو تمت تبرئتهم من التهم.

وأصبح غاندي رئيسا للوزراء في ثمانينات القرن الماضي بعد أن اغتيلت والدته أنديرا غاندي.