 دراسة لجامعة ميتشجان الأمريكية تتوقع ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك بالبلاد - بوابة الشروق
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دراسة لجامعة ميتشجان الأمريكية تتوقع ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك بالبلاد

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 8:00 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 8:00 م

ارتفعت توقعات معدل تضخم أسعار المستهلك على المديين القصير والطويل في مطلع نوفمبر، بينما تراجعت ثقة المستهلك لتصل إلى أدنى مستوى منذ أربعة شهور وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض بالولايات المتحدة.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل 3% سنويا على مدار من خمسة إلى 10 سنوات مقبلة، لترتفع من مستواها البالغ 2.9% في أكتوبر وهو أعلى معدل منذ خمسة أشهر، حسبما أظهرت اليوم الجمعة دراسة مبدئية لجامعة ميشيجان لشهر نوفمبر.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع التكاليف بنسبة 5.1% على مدار العام المقبل مقارنة بـ 5% في الشهر الماضي.

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