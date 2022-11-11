إجراء عملية جراحية سبق الإعداد لها أو اضطر الإنسان لإجرائها بعد التعرض لظرف طارئ تحتاج إلى برنامج لإعادة تأهيل الإنسان بعد الانتهاء منها بغرض محاولة استعادة طبيعة الأمور لما كانت عليه قبل العملية. هناك بعض الخطوات التى تؤهلك لادخار رصيد يمكن للجسم الاعتماد عليه للتعافى بعد إجراء العملية لك أن تتخيله بمثابة ذلك الاستعداد البدنى الذى يلجأ إليه من يعتزم الدخول فى سباق (ماراثون) للجرى.



فرانشيسكو كارلى أستاذ التخدير بكلية طب تالجبل ــ مونتريال بكندا ينصح بأداء ست خطوات هامة قبل إجراء الجراحات خاصة الكبرى منها يمكنها أن تدعم حالة المريض بصورة كبيرة وتؤكد تعافيه:



< تعلم كيف تمارس التنفس بعمق قبل إجراء العملية ومارسه حتى تألفه. التنفس بعمق يحمى الإنسان من الإصابة بالالتهاب الرئوى وارتفاع درجات الحرارة الذى يصاحبه.



التنفس بعمق فى مجموعة من خمسة تمارين فى المرة الواحدة لثلاث أو أربع مرات يوميا أمر يسهل التعافى ويحول دون مضاعفات تنفسية كثيرة.



< حاول التخلص من الضغوط العصبية بمحاولة وضع حلول للمشكلات القائمة قدر استطاعتك ثم الأهم ممارسة بعض من الرياضات الذهنية، تشير التجارب العلمية إلى أن التخلص من الهموم والضغوط العصبية يدعم مناعة الإنسان ويدفعه للتعافى خلال فترة أقل من المعتادة.

«جولى سيلفر» طبيب الأمراض النفسية والعصبية بجامعة ماسوشوتس ينصح بإجراء تمارين الاسترخاء ثلاثة أيام قبل العملية وسبعة بعدها الأمر الذى معه يتم التعافى بصورة أسرع، بعض تمارين اليوجا البسيطة والتأمل يمكنها مقاومة الألم وتحسين نوعية النوم خاصة لدى كبار السن.

< انتبه إلى ضرورة أن يحتوى طعامك على قدر كافٍ من البروتينات فإن الطعام المتوازن المحتوى على قدر كافٍ من البروتين يعد دعما لجهاز الإنسان المناعى فى مواجهة العدوى. فى تجربة موسعة لمايوكلينيك أظهرت النتائج أن مرضى السرطان (سرطان المثانة) الذين يعانون من نقص البروتين فى طعامهم إنما يعانون من مضاعفات بعد العملية ضعف ما يعانيه أصحاب سرطان البروستاتا الذين أجريت لهم عمليات وقد كانوا على نظام غذائى غنى بالبروتين.

< توقف عن التدخين: التدخين يجعل معاناة الإنسان عند التئام الجروح أكثر صعوبة كما أنه يضعك فى مرمى نيران أى عدوى بعد إجراء عملية جراحية.

< راجع قائمة أدويتك بدقة حتى الأدوية البسيطة مثل الأسبرين، الايبوبروفين والتى تؤثر على الدم فتتسبب فى النزيف دون داع. هناك أيضا فيتامين (E) وبعض المكملات الغذائية التى يجب إيقافها مثل الثوم، الاكناسيا، الجنسين والجنيكوبلوبا والكاكا، والبالميتو والسن جان وارت. كل تلك المكملات يجب أن توقف على الأقل أسبوعين قبل أى عملية جراحية.

< ضاعف الجهد البدنى الذى تبذله: على سبيل المثال التمارين الهوائية (aerobic eaerise) لها أثر قوى على عمل الرئة كما أنها تحسن عمل وكفاءة الدورة الدموية الأمر الذى يؤدى إلى التئام الجروح بصورة أسرع وأكثر صحة.

هناك أيضا بعض التمارين الخاصة التى تتيح مرونة أكبر بعد العمليات مثل تمارين الكتف قبل إجراء جراحات الصدر أو سرطان الثدى.



من المعروف أن هناك برامج طبية فى الولايات المتحدة وكندا تحت عنوان Strongforsurgery تؤمن لكل من يخضع لجراحة أيا كان نوعها برنامجا متكاملا للدعم الجسدى والنفسى إلى جانب نصائح غذائية لمن يعانون أمراضا مزمنة أو يتعافون من أثر جراحات كبرى كجراحات أمراض المفاصل والعمود الفقرى أو تبعات السرطان.



أيضا نصائح علاجية ومتابعات لمرضى السكر وارتفاع الضغط الذين يتعرضون للجراحات إلى جانب مراكز لعلاج المدخنين ومعاونتهم على التوقف عن التدخين إلى جانب مراجعة ما يتناولونه من أدوية وتقييم مستمر لأثرها عليهم إذا ما كان لها أعراض جانبية.