أوركسترا وزارة الشباب والرياضة تُحيي الحفل الختامي لليوم الموضوعي للأجيال المستقبلية

انطلقت مساء اليوم ، فعاليات مسيرة الحفل الختامي "لليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وشاركت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة "البركشن"، في المسيرة التي انطلقت من المدينة الشبابية والرياضية وصولاً لمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ، بجانب مشاركة عدد من الخيول والجمال والدراجات الهوائية في تلك المسيرة.

وشهد الكرنفال، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والعديد من السائحين والمشاركين في قمة المناخ.

وبدت المسيرة كأنها كرنفال موسيقي استعراضي، تضمن عروضًا استعراضية لنحو 16 جملًا، والدرجات الهوائية، وعزف موسيقى بكافة ألوان وأنواع الموسيقى الشرقية والغربية، والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة من الشباب المشاركين في قمة المناخ.

وأثني وزير الشباب والرياضة علي مشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة "البركشن" في حفل افتتاح موتمر الشباب للمناخCOY17، وكذلك في الحفل الختامي لليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية، لافتًا أن هذه المشاركة تؤكد على الدور الكبير الذي قامت به الوزارة في دعم ومؤازرة الأوركسترا، للوصول إلى هذا المستوي الدولي.

يذكر أن اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية، تضمن مجموعة من الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية، والتي بدأت بانطلاق ماراثون ثم التحرك للمنطقة الزرقاء أعقبها افتتاح لليوم الموضوعي للشباب، ثم انطلقت الجلسات الحوارية بجلسة حول مشاركة ونشاطات الأطفال لمواجهة التغير المناخي.