اختتام تمرين جوي قطري في سلطنة عمان

اختتم مرشحو الدفعة العاشرة لكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية تمرين "التدريب التأسيسي الخارجي" الذي أقيم بقاعدة مصيره الجوية في سلطنة عمان .

وتم تنفيذ التمرين على 3 دفعات بعدد 5 طائرات بي سي – 21 حيث هدف التمرين إلى تدريب طلبة الدفعة العاشرة (جناح ثابت) على الطيران في بيئات مختلفة ضمن متطلبات الدورة التأسيسية للطيران (جناح ثابت)،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وشمل التمرين التدريب على الطيران العام والملاحة الجوية والطيران بالأجهزة والطيران الليلي، والتدريب على الانتشار في قواعد خارجية، والاعتماد الذاتي للكلية لإنجاز الانتشار على أكمل وجه.