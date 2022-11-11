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مصر تحتل المركز الرابع ببطولة العالم للكرة الطائرة جلوس

علي البحيري
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 6:15 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 6:15 م

احتل المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "جلوس" المركز الرابع ببطولة العالم والمقامة بالعاصمة البوسنية "سراييفو" خلال الفترة من 4 وحتى 11 نوفمبر الجاري.

وحل الفراعنة في المركز الرابع عقب الخسارة أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-25، 25-20، 23-25، 24-26".

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتصدر المجموعة الرابعة عقب الفوز على "هولندا - أوكرانيا - رواندا"، قبل أن يفوز على نظيره بولندا في ثمن النهائي، وأخيرًا كان الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 3-1.

وأعقب ذلك الخسارة أمام المنتخب البوسني بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في بطولة العالم 12 لاعبًا وهم، هشام الشويخ وحمادة حسن وشعبان خاطر وأحمد سليمان وأحمد عامر وحسام مسعود والسيد موسى وأحمد ذكري وزكريا أيوب ومحمد أبو اليزيد ومطاوع أبو الخير وأنور عبد الرحمن.


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