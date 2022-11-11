ألمانيا: البت في استئناف عزل شرودر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطلع الشهر المقبل

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أعلنت دائرة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في هانوفر اليوم الجمعة، أن لجنة التحكيم المختارة رسميا ستنظر الاستئناف المقدم من العديد من فروع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في قضية المستشار الأسبق جيرهارد شرودر، في الثاني من ديسمبر المقبل.

يعد استبعاد شرودر من عضوية الحزب، أقسى عقوبة ممكنة بحقه، والتي حركها كإجراء تنظيمي 17 فرعا للحزب بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا.

كانت لجنة التحكيم المشكلة من جانب فرع الحزب في مدينة هانوفر قررت أن شرودر لم ينتهك قواعد الحزب، ما جعل سبعة أفرع حزبية تتقدم بطلب استئناف.

واعتمادا على ما سيسفر عنه الاستئناف يمكن أن تعرض القضية أيضا على لجنة تحكيم اتحادية على مستوى الحزب كإجراء قضائي من الدرجة الثالثة.

يعتبر شرودر صديقا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد عمل لصالح شركة الطاقة الروسية لسنوات.

وفيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا، صرح المستشار الأسبق بأن إنهاء الحرب مسؤولية روسيا.

وأضاف أنه مع ذلك لا ينبغي قطع العلاقات مع روسيا بالكامل.

وكانت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إيسكن، أشارت على شرودر في الربيع الماضي فعليا بأن يستقيل من الحزب.