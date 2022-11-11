ننشر جدول مواعيد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية والعكس

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدولا كاملا بمواعيد قطارات خط (القاهرة / الإسكندرية) والعكس.
وقالت الهيئة، في آخر بيان لها خاص بموقف التهديات والتأخيرات المتوقعة على الخط على مدار اليوم، إن متوسط تأخر القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" 45 دقيقة، وأرجعت الهيئة هذه التأخيرات إلى قيامها بأعمال تطوير الشاملة على بعض الخطوط، من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وتنشر "الشروق" جداول القطارات العاملة على هذا الخط وموعد ومحطة القيام بشكل يومي، وهي كالآتي: