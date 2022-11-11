لعمامرة: زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى موسكو قبل نهاية العام الجاري

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أنه جاري الإعداد لزيارة الرئيس عبدالمجيد ⁧‫تبون‬⁩ إلى ⁧‫روسيا‬⁩، معربا عن أمله في أن تتم هذه الزيارة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح لعمامرة- في تصريحات صحفية اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر باريس للسلام بالعاصمة الفرنسية- أن هذه الزيارة تعد هامة للبلدين، مشيرا إلى أنه جاري التحضير لها بكل نشاط وإيجابية.

وأضاف أن الجزائر وروسيا شريكان منذ أمد طويل، ومهمان لبعضهما البعض، ذاكرا أن البلدين لديهما برنامج تعاون واسع النطاق.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الحفاظ على حوار سياسي عالي الجودة، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.