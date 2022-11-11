 رئيس أرامكو: خطة تحول الطاقة غير واقعية وتتسبب في أزمة العرض والطلب - بوابة الشروق
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رئيس أرامكو: خطة تحول الطاقة غير واقعية وتتسبب في أزمة العرض والطلب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 8:39 م | آخر تحديث: الجمعة 11 نوفمبر 2022 - 8:39 م

أكد رئيس شركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، اليوم الجمعة، أن خطة تحول الطاقة غير واقعية، وتسببت في أزمة العرض والطلب الحالية في مجال الطاقة.

وأوضح الناصر -خلال جلسة بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (كوب-27)، بمدينة شرم الشيخ- أن المملكة تخصص استثمارات ضخمة جدا للاستثمار في الهيدروجين الأزرق والطاقات المتجددة؛ من أجل تنمية المشروعات الناشئة التي ستقدم بدورها حلولا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ودعا المجتمع الدولي للعمل على حسن استخدام الموارد الطبيعية وزيادة الاستثمار فيها، لأن الجميع أصبح في حاجة للحد من الخيارات التي تزيد الانبعاثات، وزيادة الخيارات الصديقة للبيئة، مبينا أن "أرامكو" تحاول تقديم كل التيسيرات لنزع الكربون من خلال بناء طاقة متجددة.

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